شكرا لقرائتكم خبر عن «الاتحاد الهندسية» تخدم 300 طائرة سنوياً والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: عدنان نجم

أوضح أحمد راجي، رئيس التصميم والهندسة والابتكار في شركة الاتحاد الهندسية، أن عدد الطائرات التي تتم خدمتها سنوياً يبلغ 300 طائرة.

وذكر راجي في حديث لوسائل الإعلام أن الشركة لديها 8 حظائر للطائرات، وتبلغ مساحة الحظائر 66000 متر مربع، بينما تبلغ المساحة الإجمالية لمناطق الأعمال الخاصة بالشركة 500000 متر مربع.

وأفاد أن معدل عدد ساعات العمل الفنية السنوية قد بلغ 1.6 مليون ساعة. وقال: «تبلغ الطاقة التشغيلية والصيانة التي تتم في الاتحاد الهندسية لشركات طيران عالمية 75%، و25% لخدمة طيران الاتحاد، وقد تمت صيانة طائرات لشركات لأكثر من 20 دولة خلال 2020 من مختلف أنحاء العالم، من أمريكا وأوروبا وإفريقيا والشرق الأوسط.

وأضاف: تعتبر الاتحاد الهندسية هي أول شركة صيانة طائرات في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي توفر اختبار الحريق داخلياً لقطع الطائرات، بالتعاون مع شركة لانتال السويسرية المعتمدة دولياً في مجال اختبار الاشتعال.

وذكر راجي أن الشركة قامت بطباعة أكثر من 10000 منتج عن طريق تكنولوجيا الطباعة ثلاثية الأبعاد في عام 2020، مشيراً إلى أنه تم تصنيع حوالي 3 ملايين كمامة طبية في الاتحاد الهندسية؛ لدعم قطاع الطيران والقطاع الطبي، كما يتم تصنيع 5 آلاف غطاء كرسي شهرياً في ورشات مخصصة داخلياً، بينما يجري غسيل 2500 غطاء يومياً في المغاسل المخصصة والمعتمدة دولياً.

وأفاد رئيس قسم التصميم والهندسة والابتكار في الشركة أن عدد الموظفين في الاتحاد الهندسية يبلغ 2000 موظف، منهم 65 مهندساً وفنياً إماراتياً.