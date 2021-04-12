شكرا لقرائتكم خبر عن كروز ابن هيويت يفوز بلقبين في بطولة أستراليا للتنس والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - شعر نجم التنس الأسترالي المعتزل ليتون هيويت المصنف الأول عالميا سابقا بالفخر والسعادة عندما توج ابنه كروز بلقبي الفردي والزوجي في بطولة أستراليا الوطنية للتنس للناشئين تحت 12 عاماً على الملاعب الرملية في العاصمة كانبيرا.

وفاز الابن كروز (12 عاماً) على منافسه إيليجاه ديكنبرج 6-1 و6-2 في المباراة النهائية لمنافسة الفردي وفاز بلقب الزوجي للفئة نفسها مع شريكه آشر براونريج أمس الأحد.

وطوال الدورة لم يخسر كروز أية مجموعة خلال خمس مباريات.

وعبر موقع إنستجرام نشر هيويت صورة لزوجته الممثلة الأسترالية بيك ولابنه كروز مع عبارة «كروز هيويت يتوج بلقب البطولة الوطنية على الملاعب الرملية».