شكرا لقرائتكم خبر عن تورينو وانسبروك ومدريد تستضيف كأس ديفيز للتنس والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال الاتحاد الدولي للتنس الاثنين إن ثلاث مدن ستستضيف نهائيات كأس ديفيز لفرق الرجال في 2021 بعد إضافة تورينو الإيطالية وأنسبروك النمساوية إلى مدريد عاصمة إسبانيا صاحبة الضيافة.

وتقرر أيضاً إقامة النهائيات على مدار 11 يوماً وليس في سبعة أيام كما كان في السابق. واستضافت العاصمة الإسبانية النسخة المعدلة الأولى من البطولة في 2019. وفي العام الماضي تأجلت البطولة؛ بسبب جائحة كوفيد-19. وبمشاركة نفس الفرق (18) ستنطلق نهائيات البطولة في 25 نوفمبر.