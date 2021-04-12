«أمن واستقرار المنطقة».. تصريحات «جديدة» للرئيس السيسي بشأن سد النهضة

الشارقة - اميمة ياسر - استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم سيرجى لافروف وزير خارجية روسيا الاتحادية، وذلك بحضور سامح شكرى وزير الخارجية، وميخائيل بوجدانوف نائب وزير الخارجية الروسى، وسفير روسيا الاتحادية بالقاهرة.

وشهد اللقاء تبادل الرؤى بشأن تطورات الموقف الحالى لقضية سد النهضة، حيث أكد الرئيس على استمرار مصر فى إيلاء هذا الموضوع أقصى درجات الاهتمام فى إطار الحفاظ على حقوق مصر التاريخية فى مياه النيل، وذلك باعتبارها مسألة أمن قومى بالنسبة لمصر، وذلك من خلال التوصل إلى اتفاق قانونى شامل وملزم بين الدول الثلاث بشأن قواعد ملء وتشغيل السد. حسبما نشر موقع "اليوم السابع".

وشدد الرئيس، على أن عدم حل هذه القضية من شأنه أن يؤثر بالسلب على أمن واستقرار المنطقة بالكامل.

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، الموقف الاستراتيجى الثابت لمصر القائم على استعادة الأمن والاستقرار وإرساء عناصر استدامته فى دول المنطقة المتأثرة بالنزاعات.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم سيرجى لافروف وزير خارجية روسيا الاتحادية، وذلك بحضور سامح شكرى وزير الخارجية، وميخائيل بوجدانوف نائب وزير الخارجية الروسى، وسفير روسيا الاتحادية بالقاهرة.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس طلب نقل تحياته وتقديره للرئيس الروسى فلاديمير بوتين، مؤكدًا الحرص على تعزيز علاقات الشراكة الممتدة مع روسيا الاتحادية فى إطار التطور المستمر الذى تشهده تلك العلاقات، والذى تكلل بإبرام اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة وتصديق البرلمان المصرى عليها مؤخرًا، والتى تفتح آفاقًا جديدة رحبة للتعاون الثنائى بين البلدين الصديقين فى العديد من المجالات والمشروعات المشتركة، بالإضافة إلى تلك الجارى تنفيذها، خاصة مشروع إنشاء المنطقة الصناعية الروسية فى شرق بورسعيد، ومشروع إنشاء محطة الضبعة لتوليد الكهرباء بالطاقة النووية.