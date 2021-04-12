شكرا لقرائتكم خبر عن "رياضة النواب" تبحث دعم الأندية الشعبية..وحازم إمام يقترح إعفاءها من الضرائب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، إن اللجنة لن تتخلى عن دعم الأندية الشعبية، وستساندها بقوة لاستعادة مكانتها كواحدة من القوى الضاربة في الرياضة المصرية. جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، اليوم الإثنين، لاستعراض نتائج زيارتها لمحافظتي البحيرة والإسكندرية.

وأكد رئيس لجنة الشباب والرياضة، أن اللجنة ستعقد اجتماعا خلال الأيام القليلة المقبلة، لبحث مساندة نادي الزمالك بناءا على الطلب الذي تقدم به النائب حازم إمام عضو اللجنة، متابعا: "نادي الزمالك من الأندية الشعبية الكبرى التي يجب أن نساندها".

وعلق النائب حازم على الأسباب التي دفعته لطلب بحث دعم نادي الزمالك من خلال لجنة الشباب، قائلا: "الأندية الشعبية تواجه مشكلات كبيرة، فنادي الزمالك والنادي الأهلي يواجهان صعوبة كبيرة رغم قدرتهما على تجاوزها، ولكن باقي الأندية في دوامة كبيرة، والزمالك والأهلي بيعافروا".

وأشار إلى أن أبرز المشكلات التي تواجه الأندية الشعبية، هي وجود معوقات كبيرة مثل الضرائب والتأمينات والقيمة المضافة، لافتا إلى أنه يجب أن تتدخل لجنة الشباب لإعفاء الأندية الشعبية من الضريبة، خاصة أن خلفها جماهيرية كبيرة وفيها لاعبون كثر.

وأضاف النائب حازم إمام: "لا يمكن النظر للأمر بأنه موضوع مادي بحت، فالأندية الشعبية لديها جماهيرية والعائد على الدولة أكبر من الأموال، ويجب مساندة نادي الزمالك الذي يقع عليه ضغط كبير ماديا بسبب الضرائب والتأمينات".

واقترح إمام، إصدار تشريع بإعفاء الأندية الجماهيرية الكبري من الضرائب مثل الأهلي والزمالك، على أن يتم تخصيص جزء من حصتهم في البث الفضائي لصالح الأندية الشعبية الأخرى، لدعم تلك الأندية وتعود الفائدة على جميع الأندية التي تعاني.

وأكد أن ذلك المقترح ليس جديدا، حيث أصدر البرلمان الإسباني في وقت سابق تشريعا يعفي نادي ريال مدريد وبرشلونة من الضرائب، وتم خصم نسبة من حصتهم في البث الفضائي وتم توزيعها علي باقي الأندية الشعبية الأخري مثل خيتافي وغيرها.

وأشار إلي أن ذلك المقترح سيساهم في تجاوز الأندية الشعبية لأزماتها المالية، وسيؤدي عائد البث الفضائي الذي سيخصم منها في وجود بنية تحتية تساعد الأندية الشعبية، متابعا: "يجب مساندة الأندية الشعبية وتميزها عن أندية الشركات، ذلك المقترح سيجد مساندة من الشعب المصري وسيكسب القرار شعبية كبيرة".

وعلق النائب محمود حسين، رئيس لجنة الشباب، علي إمكانية تنفيذ ذلك المقترح، متسائلا: "هل يجوز ااتمييز بين الأندية؟".

وهو ما عقب عليه النائب طارق سيد رئيس نادي الأوليمبي، بقوله إن القانون ينص على إعفاء الهيئات ذات النفع العام من الضرائب، ولكن هيئة الضرائب تدخلت ووضعت قواعد ضد القانون بأن هناك أنشطة تعفى وأخرى لا تعفى.

وأوضح أنه سيتقدم بطلب إحاطة بسبب حصول الضرائب على 5 ملايين جنيه من النادي الأوليمبي، تحت بند القيمة المضافة، على الرغم من عدم قيامه بتحصيل أي أموال نظير القيمة المضافة من مستثمري النادي.