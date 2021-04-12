شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس "الصحفيين" يوافق على زيادة معاش النقابة لـ2100 جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافق مجلس نقابة الصحفيين على اقتراح النقيب ضياء رشوان على زيادة مبلغ معاش النقابة المقرر للزملاء بجدول المعاشات بنسبة 20% بنفس نسبة زيادة بدل التدريب والتكنولوجيا، ليرتفع من 1750 جنيها إلى 2100 جنيه شهريا، وذلك بدءا من الأول من يوليو 2021.

وكان ضياء رشوان نقيب الصحفيين، قد أعلن عن تواجد يومى لإثنين من أعضاء المجلس بشكل يومى داخل مقر النقابة، للتواصل المباشر والسريع لأى أزمات، مضيفا أن هذا جزء من المسؤولية الجماعية، منهم يومين للنقيب.

يذكر أن مجلس نقابة الصحفيين برئاسة النقيب ضياء رشوان، قرر خلال اجتماعه الذى يعقده الآن تشكيل لجنة للمرأة.

وقال ضياء رشوان، نقيب الصحفيين، إنه سيقوم بفتح حوار مفتوح مع رئيس مجلس الوزراء، ووزير المالية، والهيئة الوطنية للصحافة، لإعادة فتح التعينات مرة أٓخرى بالمؤسسات الصحفية القومية، وفقا لقواعد محددة سيتم وضعها، ووفقا لجداول إعدادها وإرسالها للهيئة الوطنية للصحافة.

وأضاف ضياء رشوان فى تصريحات صحفية له، أنه سيكون هناك حوارا بناء أيضا مع الجهات الرسمية، لتسهيل عمل الصحفيين لتغطية كل الأحداث، مستطردا:"حق مندوبى الصحف فى الحصول على المعلومات بيسر".

ولفت ضياء رشوان، نقيب الصحفيين، إلى أن أرض نادى الصحفيين بالإسكندرية حق انتفاع، وتراكمت الديون علينا حتى بلغت 49.5 مليون جنيه، موضحا أن النقابة قامت بدفع مليون و300 الف جنيه فقط حتى الآن، وأن محافظ الإسكندرية تلقى توجيهاً من مجلس الوزراء بتحفيض الديون للنقابات بنسبة 50٪؜، وتم تفعيل ذلك بالفعل، متابعا:" وبالتالى تم إنقاذ الأرض ومتبقى علينا 19 مليون جنيه، ولكن لابد أيضا من الاستفادة من هذه الأرض كمشروع نادى بحرى للصحفيين مع ضخ عائد شهرى لا يقل عن 200 ألف جنيه، لسداد حق الانتفاع على الأقل، وإلا أن يكون لا داعى من وجود الأرض بالأساس".

واستطرد: "سنقوم بمشاركة إحدى الشركات الخاصة والمتخصصة مع إحدى الجهات الرئيسية فى الدولة وستكون المحافظة شريكا معنا بحيث تكون غطاء قانونى كبير، بإنشاء هذا النادى مع تمتع الصحفيين بمميزات عينية وخصومات تصل لنسبة كبيرة".

وذكر ضياء رشوان، نقيب الصحفيين، أن النقابة تتكبد شهريا من 90 لـ 250 ألف جنيه فواتير شهرية للكهرباء، لذا كان لابد من التفكير فى عمل محطة طاقة شمسية، فوق مبنى النقابة، وأن وزيرة البيئة وافقت على تمويل محطة الطاقة الشمسية بالكامل، دون أن تتحمل النقابة أية مبالغ، باعتبار أنها ستُساهم فى الحفاظ على البيئة، وأنه فى غضون فترة قصيرة، سيتم إنشاء المحطة بالكامل، وستكون على ارتفاع 8 أمتار من الدور الثامن للنقابة، ولن تؤثر على مطعم النقابة، موضحا أن المحطة تبلغ تكلفتها 5.8 مليون جنيه.