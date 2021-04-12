شكرا لقرائتكم خبر عن جدل فى "رياضة النواب" حول اختيار رؤساء مراكز الشباب بالتعيين أو الانتخاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد اجتماع لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، اليوم الاثنين، برئاسة الدكتور محمود حسين رئيس اللجنة، مناقشات موسعة حول المشكلات التى تواجه مراكز الشباب فى مصر، والعمل على وضع رؤية للقضاء على العوائق التى تواجهها، جاء ذلك خلال استعراض اللجنة نتائج زيارتها لعدد من مراكز الشباب بمحافظتى البحيرة والإسكندرية والتى استمرت لمدة أربعة أيام .

وطالب النائب درويش عبدالعال، عضو اللجنة، بضروة اختيار رئيس مجلس إدارة مركز الشباب بالتعيين، للقضاء على الجمعيات العمومية الملاكي، متابعا: "نجد رئيس مركز شباب مستمر فى موقعه لمدة 30 عاما، ثم بعد ذلك يقوم ابنه بوراثة رئاسة مركز الشباب بعده، وهو ما يؤدى إلى تدهور أوضاع مراكز الشباب".

وأشار إلى أنه ليس ضد فكرة الانتخابات، ولكن فى الوقت ذاته يجب تطوير مراكز الشباب من خلال تعيين رجال أعمال فى مجالس إداراتها لانتشال تلك المراكز المغمورة من سوء الخدمات.

ومن جانبه عقب الدكتور محمود حسين، رئيس اللجنة، قائلا: "ذلك المقترح يمثل ردة على تعظيم دور الجمعيات العمومية، خاصة أن القانون الحالى كان الهدف منه تعظيم دورها، واللجوء للتعيين سيفتح الباب أمام عودة الواسطة والمحسوبية فى الاختيارات".

وتابع قائلا: "ذلك المقترح سيؤدى إلى صراع نفوذ سياسي وعودة الواسطة والمحسوبية داخل مراكز الشباب، خاصة أنه سيسعى كل نائب فى الدائرة لتزكية بعض المرشحين".

فيما قال الدكتور خالد بدوي، عضو اللجنة، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن معظم رؤساء مجالس الإدارة، يتم انتخابهم بنظام الجمعية العمومية للعائلات، لافتا إلى أنه رئيس أحد مراكز الشباب بمحافظة الشرقية، ولا يستطيع أن يقدم خدمات لأعضاء المركز بسبب قلة الإمكانيات، وعدم وجود قدرة لبعض الموظفين على مواكبة التكنولوجيا قائلا: "هناك حلقة مفقودة".

فيما، قالت النائبة ولاء عبد الفتاح، إن تعيين مجلس إدارة مراكز شباب موجودة في قانون الهيئات في حالة واحدة، وهي إذا كانت خطة استراتيجية لتحويل مراكز الشباب إلي مراكز تنمية شبابية متكاملة، وتلك الحالة الوحيدة التي يجوز فيها التعيين.

فيما أكد النائب حسام غالي، أمين سر لجنة الشباب والرياضة، أن المشكلة الأساسية التى تواجه مراكز الشباب متعلقة بنقص الموارد، ولا تستطيع الوزارة وحدها تحمل دعم جميع مراكز الشباب، لأن ذلك سيجعلها تنفذ خطتها فى التطوير خلال 50 عاما، لافتا إلى ضروة وجود أولوية فى تقديم الدعم .

وأشار إلى أنه لابد من تفعيل الاستثمار الرياضى بقوة فذلك أمر حتمى، كما أنه ليس من المقبول أن تدعم الوزارة أندية الدروى الممتاز، ويجب أن يتكفل بها اتحاد الكرة .

واعترض النائب محمود توشكي، علي مقترح تعيين مجالس إدارات مراكز الشباب، خاصة أن ذلك سيكون عودة للوراء، وهو ما اتفق معه النائب أسامة عبدالعاطي الذى أشار إلى أن تقلص عدد الأنشطة التي يتم ممارستها فى مراكز الشباب أصبح جزء من الأزمة التى تواجهها، حيث أصبح النشاط الرياضي منصب على كرة القدم فقط .