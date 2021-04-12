شكرا لقرائتكم خبر عن نائب محافظ البحيرة للنواب: إنشاء قصر ثقافة جديد فى المحمودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ناقشت لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، برئاسة النائبة الدكتورة درية شرف الدين، خلال اجتماعها اليوم الاثنين، طلب الإحاطة المقدم من النائب بلال النحال، بشأن إزالة جزء كبير من قصر ثقافة المحمودية بمحافظة البحيرة، جراء عملية التطوير لترعة المحمودية بمحافظة البحيرة، بحضور الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، وممثل هيئة قصور الثقافة.

وقال النائب بلال النحال، عضو مجلس النواب عن دائرة المحمودية والرحمانية ورشيد بمحافظة البحيرة، أن مبنى قصر الثقافة أصبح غير مؤهل، وتم توزيع العاملين بقصر الثقافة على أماكن لا تتبع مركز المحمودية وتوقفت جميع الأنشطة.

من جانبها، قالت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، أن محور المحمودية مشروع قومى بطول 58 كم، وممتد لمحافظة البحيرة، وكل المبانى التى تم إزالتها حتى الآن هى مبانى مخالفة، حيث أن حرم المحور 50 متر، وقصر ثقافة المحمودية كان مخالف ومبنى على أرض فى حرم الري.

وأضافت بلبع، أن محافظ البحيرة أعلن أنه سيتم توفير أرض بديلة فى مكان مناسب لإنشاء قصر ثقافة المحمودية عليها، بالتنسيق مع هيئة قصور الثقافة، مشيرة إلى أنه خلال 3 أشهر سيتم استلام الأرض، ويتبقى التنسيق مع وزارتى التخطيط والمالية، لتوفير اعتمادات مالية لهيئة قصور الثقافة لإنشاء قصر الثقافة عليها.

وتابعت: "المحافظة لديها استعداد أن توفر مواصلات وأتوبيسات لتوصيل الموطنين إلى أقرب قصر ثقافة، كما أن المحافظة تتابع أنشطة قصر الثقافة".

بدوره، أكد ممثل وزارة الثقافة، أن أنشطة قصر الثقافة فى المحمودية لم تتوقف، لأن الأنشطة غير مرتبطة بالجدران، فهى مرتبطة بالشارع والمدارس والجامعات وغيرها.