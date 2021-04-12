جامعة المنيا تفوز بجوائز الدولة التشجيعية في العلوم الهندسية والجولوجية

محمد اسماعيل - القاهرة - المنيا - محمد النادي:

فازت جامعة المنيا بجوائز الدولة التشجيعية في العلوم الهندسية والجولوجية، وفقًا لما أعلنته أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، خلال دورتها رقم177.

وأعلن الدكتور مصطفى عبد النبي رئيس جامعة المنيا، اليوم الإثنين، فوز الدكتور أحمد عبد الحميد زكي دياب الأستاذ المساعد بكلية الهندسة، والدكتور محمد كمال أحمد علي المدرس بكلية الهندسة بجوائز الدولة التشجيعية في العلوم الهندسية، والدكتور أحمد عوض عبدالهادي الأستاذ المساعد بكلية العلوم بجامعة المنيا، بجائزة الدولة التشجيعية في "العلوم الجيولوجية".

وأوضح رئيس الجامعة أن فوز الجامعة جاء وفقًا لما أعلنته أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، خلال دورتها رقم177، عن أسماء الفائزين بجوائز الدولة التشجيعية في العلوم والعلوم التكنولوجية المتقدمة لعام 2020، ضمن جوائز الدولة (النيل والتقديرية والتفوق والتشجيعية)، والمرأة والرواد وشباب الباحثين لعام 2020، والبالغ عددهم 76جائزة للعلماء المصريين والأفارقة.

هنأ عبدالنبي أساتذة الجامعة الفائزين، مؤكدًا أن الدولة المصرية تعطي المساحة وتفسح المجال أمام أبنائها للمشاركة والمنافسة في شتى العلوم والمجالات المختلفة لتسليط الضوء على النماذج المميزة والمشرفة بمصر، مضيفًا أن اهتمام الدولة المصرية بمجال البحث العلمي يُعد تكريمًا وتقديرًا منها لجهود علمائها في الارتقاء بالوطن.​