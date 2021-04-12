ضبط 11 ألف قرص أدوية مهربة بمخزن وسط الإسكندرية (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية - محمد عامر:

شن حي وسط الإسكندرية، اليوم الإثنين، حملة مكبرة للتفتيش على الصيدليات والمطاعم والمحال التجارية، لضبط الأسعار والسلع الفاسدة، وذلك قبل شهر رمضان.

شارك في الحملة إدارات الطرق ورخص المحلات والمتابعة بحي وسط الإسكندرية، إلى جانب مديريات "الشؤون الصحية، التموين، الطب البيطري، والقوي العاملة".

قال اللواء علاء يوسف، رئيس حي وسط، إن الحملة أسفرت عن ضبط مخزن أدوية غير مرخص، والتحفظ على ١٧٦ صنفًا أدوية مستوردة مهربة منها أدوية مخدرة، بإجمالي 11 ألفًا و160 قرصًا.

وأشار إلى أنه جرى تحرير 30 محضرًا لمحال تجارية تتعلق بمخالفات "شهادات صحية، أمن صناعي، رصد بيئي، تموين، عدم إعلان عن الأسعار".

وأضاف رئيس حي وسط الإسكندرية، أن الحملة شملت التشديد على أصحاب المحال والمطاعم بارتداء الكمامة والالتزام بالإجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا، وذلك حفاظًا على صحة المواطنين.