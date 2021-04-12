طالبان ليست مستعدة للمشاركة في مؤتمر اسطنبول يوم الجمعة القادم

محمد اسماعيل - القاهرة - كابول - (د ب أ):

أعلن مسؤول بحركة طالبان اليوم الاثنين أن الحركة ليست مستعدة بعد للمشاركة في مؤتمر السلام في اسطنبول المقرر عقده هذا الأسبوع ، وهو ما يعد انتكاسة لعملية السلام في أفغانستان.

وقال محمد نعيم المتحدث باسم المكتب السياسي لطالبان في الدوحة إنه لا يمكن لأي ممثلين حضور المؤتمر المقرر أن يبدأ يوم الجمعة القادم. لكنه أضاف أن المسألة قيد النقاش الآن ، وأنه سيتم إصدار اعلان فور التوصل إلى قرار.

ولم تذكر طالبان أي سبب لعدم تمكن ممثليها من حضور المؤتمر.

يذكر أن أنقرة تخطط الآن لعقد مؤتمر رفيع المستوى مع زعماء من طالبان والحكومة الأفغانية .

وكانت الولايات المتحدة بادرت باقتراح عقد المؤتمر من أجل تسريع عملية السلام المتعثرة.

وسيكون المؤتمر ، في حال عقده ، هو ثالث اجتماع دولي حول السلام عقب اجتماعين عقدا في موسكو ودوشنبه خلال الأسابيع الأخيرة.