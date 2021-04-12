الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على هيئات أمنية إيرانية

ابوظبي - سيف اليزيد - قال الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، إنه فرض عقوبات تستهدف ثمانية من قادة قوات «الباسيج» والشرطة الإيرانية، وأيضا ثلاثة سجون.

العقوبات التي تشمل حظراً للسفر، وتجميداً للأصول هي أول عقوبات يفرضها الاتحاد الأوروبي على إيران بسبب حقوق الإنسان منذ عام 2013.

ومن بين المستهدفين أعضاء في قوات «الباسيج».

كما أن رئيس الحرس الثوري حسين سلامي من أبرز المستهدفين بالعقوبات التي استهدفت أيضا غلام رضا سليماني قائد «الباسيج».

كانت وكالة «رويترز» للأنباء أوردت في 31 مارس الماضي أن سفراء الاتحاد الأوروبي اتفقوا على العقوبات، التي يبدأ سريانها الآن.