رئيس وزراء الأردن يدلي بتوضيحات مهمة حول الأحداث الأخيرة

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أدلى رئيس وزراء الأردن بشر الخصاونة، اليوم الاثنين، بتوضيحات حول الأحداث الأخيرة التي شهدها الأردن.

وقال الخصاونة، لأعضاء مجلسي النواب والأعيان، إن الأحداث الأخيرة التي شهدتها البلاد ليست محاولة انقلاب، مؤكداً أن ولي العهد السابق الأمير حمزة لن يحاكم، على ما نقل عنه نواب.

وقال نواب إن الخصاونة «نفى وجود انقلاب».

وأضاف أن رئيس الوزراء «أخبرنا بأن الملف أحيل اليوم (الاثنين) الى المدعي العام، لكنه لم يحدد هل أحيل إلى مدعي عام محكمة أمن الدولة، أم مدع عام نظامي».

وأشار نواب إلى أن الخصاونة أوضح أن الأمير حمزة لن يحاكم، مؤكداً أن «موضوع الأمير حمزة يحل وعولج داخل العائلة المالكة».

من جهته، قال النائب خليل عطية إن رئيس الوزراء «لم يستخدم أبداً مصطلح مؤامرة أو مصطلح انقلاب، هو نفى وجود محاولة انقلا،ب واستخدم عبارة محاولات لزعزعة الأمن والاستقرار».

وتحدث الملك عبد الله الثاني، في رسالة بثها التلفزيون الرسمي الأربعاء الماضي، عن «فتنة»، مؤكداً أن «الفتنة وئدت».

واتهمت الحكومة في الرابع من أبريل الأمير حمزة (41 عاماً) وأشخاصاً آخرين بالضلوع في «مخططات» هدفها «زعزعة أمن الأردن واستقراره»، واعتقل نحو 20 شخصا.

وظهر الملك والأمير حمزة، أمس الأحد، معاً في احتفالات الذكرى المئوية لتأسيس الأردن، في أول ظهور علني لهما معاً منذ الأحداث الأخيرة.

وكان الأمير حمزة أكد، في رسالة وقعها الاثنين الماضي بحضور عدد من الأمراء، أنه سيبقى «مخلصاً» للملك ولولي عهده.

جاء ذلك، بعد تكليف الملك عبدالله، عمه الأمير حسن بن طلال بالتعامل مع قضية الأمير حمزة.