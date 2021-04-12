لافروف من القاهرة: ندعم الحل الأفريقي لأزمة سد النهضة

ابوظبي - سيف اليزيد - أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الاثنين،، أن موسكو تدعم الحل الأفريقي لأزمة سد النهضة. جاء ذلك خلال لقائه مع وزير الخارجية المصري سامح شكري، اليوم، في مستهل جولته إلى الشرق الأوسط تستغرق يومين.

من جهته، قال سامح شكري، إنه ناقش أزمة سد النهضة مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال زيارته إلى مصر.

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وأشار شكري إلى أنه أطلع وزير الخارجية الروسي على تطورات المفاوضات حول ملف السد، والمسار الإفريقي والمشاورات الأخيرة التي عقدت في الكونغو، بحضور وزراء خارجية وري مصر والسودان وإثيوبيا.

وأضاف أنه وجد أن هناك تفهما من الجانب الروسي بالنسبة لهذه القضية وأهميتها لمصر، وضرورة التوصل لاتفاق يحقق مصالح الدول الثلاث. وأوضح وزير الخارجية المصري أن التواصل سيكون مستمرا مع روسيا باعتبار أن لها دور مركزي، وعضو فاعل في مجلس الأمن الدولي ودولة لها إمكانياتها الدبلوماسية وتأثيرها على الساحة الدولية. ونوه شكري بأنه ناقش مع وزير الخارجية الروسي تطورات الأوضاع في سوريا وليبيا والقضية الفلسطينية.