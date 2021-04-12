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وصفت بـ'الأشد'.. تحذير أوروبي من موجة كورونا الثالثة

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بغداد - ياسين صفوان - تسعى المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل إلى الحد من الزيادة المستمرة في الإصابات بفيروس كورونا، من خلال الاختبارات واللقاحات في المقام الأول.
وقالت ميركل اليوم الاثنين خلال افتتاح معرض هانوفر الصناعي المنعقد رقميا هذا العام: "علينا أن نؤكد أن هذه الموجة الثالثة ربما تكون الأشد بالنسبة لنا".

وأضافت أن عدد الإصابات مرتفع للغاية حاليا، ويتزايد شغل وحدات العناية المركزة في المستشفيات مجددا، مؤكدة أن "التطعيم أهم سلاح لدينا" لكسر هذه الموجة.


وأفادت بأن الاختبارات تساعد في بناء جسر حتى تصبح حملة التطعيم فعالة.
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MO Nasa

MO Nasa

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