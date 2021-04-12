عاجل.. الثلاثاء أول أيام شهر رمضان المبارك في الإمارات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 12 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة، أن غدا الثلاثاء، أول يوم شهر رمضان المبارك لعام 2021.



وقالت اللجنة المكلفة بتحري هلال شهر رمضان المبارك في الإمارات، إن غدا الثلاثاء الموافق 13 إبريل/نيسان 2021 هو أول أيام شهر رمضان المبارك.

وبهذه المناسبة، وجه الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، رسالة إلى الشعب الإماراتي.

وقال الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في تغريدة عبر حسابه على موقع "تويتر": "أهنئ شعب الإمارات والشعوب العربية والإسلامية بحلول شهر رمضان الفضيل،.داعياً الله تعالى أن يجعله شهر خير وبركة على وطننا العزيز، وينزل فيه رحماته على البشرية، ويقيها شر الأوبئة والأمراض".