السيسي: عدم التوصل لحل لأزمة سد النهضة يؤثر بالسلب لأمن واستقرار المنطقة بالكامل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 12 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

قال الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، الإثنين، إن عدم التوصل لحل لأزمة سد النهضة يؤثر بالسلب لأمن واستقرار المنطقة بالكامل.



جاء ذلك خلال استقبال السيسي، وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، في القاهرة، وفق بيان للرئاسة المصرية.

وقال السيسي "نولي قضية سد النهضة أقصى درجات الاهتمام في إطار الحفاظ على حقوقنا في مياه النيل وباعتبارها مسألة أمن قومي".

وتابع: "عدم الوصول لحل بشأن قضية سد النهضة من شأنه أن يؤثر بالسلب على أمن واستقرار المنطقة بالكامل"، وفق البيان ذاته.

وأكد الرئيس المصري لوزير الخارجية الروسي "الموقف الاستراتيجي الثابت لمصر لإرساء الأمن في دول المنطقة المتأثرة بالنزاعات وإعادة بناء مؤسساتها".

كما أكد السيسي "ضرورة إخلاء ليبيا من المرتزقة وتقويض التدخلات الأجنبية غير المشروعة في الشأن الليبي التي تساهم في تأجيج الأزمة".

من جانبه، قال وزير الخارجية الروسي: "نؤكد على موقفنا الثابت برفض المساس بالحقوق المائية التاريخية لمصر في مياه النيل ورفض الإجراءات الأحادية في هذا الصدد".

وعبر لافروف عن تطلع بلاده إلى التوصل إلى حل لأزمة سد النهضة "يحقق مصالح كافة الأطراف من خلال المفاوضات وفي أقرب وقت ممكن".

ووفق البيان، فإن مباحثات السيسي ولافروف تناولت عدد من الموضوعات المتعلقة بالعلاقات الثنائية بين البلدين، ومنها التعاون على الصعيدين العسكري والأمني، بما فيها آلية التعاون المشترك في مجال الأمن ومكافحة الإرهاب.

كما تناول اللقاء الجهود المشتركة لاستئناف الرحلات الجوية الروسية إلى مصر والمشاورات الجارية في هذا الإطار، فضلاً عن مشروع محطة الضبعة النووية، والإعداد للدورة القادمة للجنة الاقتصادية المشتركة.

وتعتزم إثيوبيا ملء السد للمرة الثانية خلال موسم الأمطار المقبل في يوليو/تموز وهو ما ترفضه دولتا المصب بشدة.

ومؤخرا تبادلت إثيوبيا الاتهامات مع مصر والسودان عقب إعلان فشل جولة مباحثات في كينشاسا بالكونغو الديمقراطية التي تتولى حاليا رئاسة الاتحاد الأفريقي.