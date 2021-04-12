شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تعلن الثلاثاء غرة شهر رمضان المبارك والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الرياض – واس

أعلنت المملكة العربية السعودية الاثنين، أن يوم الثلاثاء 1/9/1442هـ، حسب تقويم أم القرى، الموافق 13/4/2021م، هو غرة شهر رمضان المبارك لهذا العام 1442هـ .

وقالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس"، إن دائرة "الأهلة" في المحكمة العليا عقدت جلسة مساء هذا الاثنين للنظر فيما يردها حول ترائي هلال شهر رمضان لهذا العام 1442هـ، وبعد الاطلاع على جميع ما وردها والنظر فيه وتأمله.

وأضافت الوكالة: ولأنه قد شهد عدد من الشهود العدول برؤية هلال شهر رمضان المبارك هذه الليلة، وبناء عليه، ولما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته" (متفق عليه)، فإن الدائرة تقرر أن يوم الثلاثاء 1 / 9 / 1442هــ ـ حسب تقويم أم القرى ـ الموافق 13 / 4 / 2021م، هو غرة شهر رمضان المبارك لهذا العام 1442هـ .

وتابعت الوكالة أن المحكمة العليا إذ تهنئ مقام خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهم الله ـ، وجميع المواطنين والمقيمين، والمسلمين جميعاً بهذا الشهر الكريم، لتسأل الله العلي القدير أن يعين المسلمين على صيامه وقيامه، وأن يتقبل منهم صالح الأعمال، ويصلح ذات بينهم، وأن ينصر دينه ويعلي كلمته، ويحفظ على هذه البلاد أمنها واستقرارها وازدهارها إنه سبحانه سميع قريب مجيب، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

