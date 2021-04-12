شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل أول مكالمة بين السيسي وأمير قطر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تلقى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، الاثنين، اتصالاً هاتفياً من الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني، أمير دولة قطر، للتهنئة بحلول شهر رمضان المُبارك.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، السفير بسام راضي، أن الرئيس المصري عبّر خلال الاتصال عن شكره لأمير دولة قطر على تهنئته بهذه المناسبة المباركة، داعياً الله عز وجل أن يُعيدها على شعبي البلدين الشقيقين وكل الشعوب العربية والإسلامية بالخير واليُمن والبركات.