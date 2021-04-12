شكرا لقرائتكم خبر عن طهران تعزز أمن «نطنز» وقلق دولي على محادثات فيينا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية علي أكبر صالحي، الاثنين، أن تخصيب اليورانيوم في مفاعل نطنز لم يتوقف و«مستمر بقوة»، مشيراً إلى أنه «تم تشغيل كهرباء حالات الطوارئ في منشأة نطنز»، و«سيتم وصل كهرباء مفاعل نطنز في غضون أيام»، بالتزامن مع إعلان السلطات تعزيز الإجراءات الأمنية حول هذه المنشأة النووية وغيرها من المحطات الأخرى في أنحاء البلاد.

وقالت روسيا إنه لا ينبغي أن «يقوض» حادث نطنز المحادثات حول الملف النووي الإيراني الجارية في فيينا، وقالت الخارجية الروسية «نأمل ألا يصبح ما حصل»هدية«لمعارضي الاتفاق المختلفين، وألا يقوض المحادثات التي تزداد زخما»، موضحة أنها تتابع عن كثب «الحادث الخطر».

بدوره، أعلن المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية، بيتر ستانو، أن الاتحاد قلق للغاية إزاء التقارير عن الحادث، داعياً إلى توضيح ملابساته.

وقال ستانو أثناء موجز صحفي في بروكسل الاثنين: «الاتحاد الأوروبي على دراية بهذا الحادث، ونحن قلقون جداً من هذه التقارير. يجب إلقاء الضوء على ما حدث. إننا نرفض جميع الخطوات التي من شأنها إضعاف أو تعطيل الجهود الهادفة إلى تسوية المشكلة الإيرانية. يجب توضيح جميع ملابسات الحادث».

وذكر المتحدث أن هناك فرضيات متباينة لما حدث مضيفاً: «الأهم بالنسبة إلينا هو الحصول على حقائق. وبناء على هذه الحقائق سنستطيع البت في كيفية بياناتنا اللاحقة والخطوات التي سنقوم بها».

تحذير ألماني

وحذّرت ألمانيا من أن التطورات الأخيرة المرتبطة بمنشأة نطنز «غير إيجابية» بالنسبة للمحادثات النووية الرامية، لإحياء الاتفاق بشأن برنامج طهران النووي.

وقال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، قبل المحادثات المرتقبة في فيينا خلال الأسبوع الحالي: «ما نسمعه حالياً من طهران لا يمثّل مساهمة إيجابية، خصوصاً التطورات في نطنز».

التعرف إلى المنفذ

وأفادت إيران يوم الأحد بحدوث إخلال في شبكة توزيع الكهرباء في الموقع الذري، ووصفت الحادث بأنه «إرهاب نووي»، في حين أفاد مصدر مطلع في وزارة الأمن الإيرانية بأنه تم التعرف إلى منفذ حادثة نطنز فجر الأحد، ويجري العمل على اعتقاله.

وأكد المصدر المطلع لوكالة «نورنيوز» الإيرانية، أن فريق التحقيق في منشأة نطنز توصل إلى الطريقة التي تم بها إيجاد الخلل في قسم توزيع الكهرباء بالمفاعل.

وأضاف: «تم التعرف إلى هوية الشخص الذي تسبب في انقطاع التيار الكهربائي عن إحدى قاعات مفاعل نطنز للتخصيب، واتخذنا الإجراءات اللازمة لاعتقاله».

وقال المصدر إنه تم اتخاذ سلسلة من الإجراءات اللازمة لإعادة المنشأة المتضررة إلى دائرة العمل من جديد.