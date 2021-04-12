شكرا لقرائتكم خبر عن سعود بن صقر يعفو عن 213 سجيناً بمناسبة رمضان والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أمر صاحب السموّ الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، بالإفراج عن 213 من نزلاء المؤسسة العقابية والإصلاحية في رأس الخيمة، ممن صدرت لهم أحكام باتة بالإدانة. وتكفل سموّه بسداد الالتزامات المالية المترتبة عليهم، جراء تلك الأحكام بمناسبة حلول الشهر المبارك.

ويأتي هذا الأمر في إطار حرص سموّه على إعطاء السجناء المفرج عنهم فرصة أخرى، لبدء حياة جديدة وللتخفيف من معاناة أسرهم.

ووجه سموّ الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، رئيس مجلس القضاء باتخاذ الإجراءات اللازمةـ لتنفيذ أمر صاحب السموّ حاكم رأس الخيمة، بالتنسيق مع القيادة العامة للشرطة، قبل بداية الشهر الفضيل.

وقال المستشار حسن محيمد، النائب العام: إن مكرمة صاحب السموّ الشيخ سعود بن صقر، تأتي في إطار حرصه على منح المشمولين بالعفو الفرصة لمعاودة الاندماج في نسيج المجتمع، وإدخال السرور والبهجة إلى قلوب أسر المفرج عنهم.

وتوجه بالشكر إلى صاحب السموّ الشيخ سعود بن صقر، وسموّ ولي عهد رأس الخيمة.

(وام)