شكرا لقرائتكم خبر عن دراما "الأعلى للإعلام" تعلن متابعة ورصد الأعمال الدرامية فى رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت لجنة الدراما بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، عن مشاهدة ومتابعة ورصد الأعمال الدرامية المعروضة على قنوات التليفزيون المصري والشاشات الفضائية المصرية فى ضوء الأكواد الإعلامية التى أصدرها المجلس .

وأضافت اللجنة فى بيان لها أن الأعمال الدرامية التى وضعها المجلس الأعلى للإعلام تحافظ على الهوية وأيضًا على تماسك الأسرة المصرية، والابتعاد عن أي صور تشوه الأسرة والمرأة والطفولة والابتعاد أيضًا عن العنف سواء اللفظي أو الجسدي، وأن تكون الأعمال الدرامية المقدمة ذات تأثير إيجابي على الأسرة المصرية التي تؤكد على الهوية المصرية والقيم المتعارف عليها.