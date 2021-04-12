شكرا لقرائتكم خبر عن "تضامن النواب" تدعو اللجنة المناظرة بمجلس الشيوخ للتنسيق المشترك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب، برئاسة النائب الدكتور عبد الهادي القصبي، خلال اجتماعها اليوم الاثنين، دعوة اللجنة البرلمانية المناظرة بمجلس الشيوخ، وذلك لبحث القضايا المهمة المشتركة.

وقال النائب عبد الهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن الاجتماعي، إن اللجنة قررت دعوة اللجنة البرلمانية الشقيقة بمجلس الشيوخ، حيث لجنة حقوق الإنسان والتضامن فى أول مبادرة من مجلس النواب، وذلك لمناقشة بعض الموضوعات المهمة المُشتركة، والتنسيق معهم، وتقديم نموذج للتعاون بين المجلسين.

وأضاف رئيس لجنة التضامن بمجلس النواب، أنه وجه دعوة للمهندس محمد هيبة رئيس لجنة حقوق الإنسان والتضامن الإجتماعي، لنبدأ هذا النموذج من التعاون بين المجلسين، وعرض وجهات النظر في المجال التشريعي والرقابي، أتوقع أنه سيكون نموذج فاعل من التكامل والتفاعل بين المجلسين، وذلك بما يُثري القضايا والملفات الهامة.

وتابع الدكتور عبد الهادي القصبي، أنه من المتوقع أن يتم عقد الاجتماع المشترك بين لجنتي النواب والشيوخ يوم 8 رمضان وذلك لبحث القضايا الهامة.

وأشار القصبي، لقد سبق وتقدمنا بتعديل المواد الدستورية والتي قضت بعودة مجلس الشيوخ، ودافعنا دفعا قويا من أجل عودته، لاسيما والخبرات المهمة التي لطالما موجودة داخل هذا المجلس كبيت للخبرة.