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بريطانيا تبدأ تخفيف القيود المتعلقة بمكافحة وباء كورونا

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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محمد الفلاح - الإثنين 12 أبريل 2021

تستعد بريطانيا، اليوم الاثنين، البدء في تخفيف القيود المتعلقة بمكافحة تفشي وباء جزئياً باتجاه عودة الحياة إلى طبيعتها بعد حملة تطعيم ناجحة وإجراءات الإغلاق التي خفضت الوفيات بنسبة 95 في المائة والإصابات 90 بالمائة.

 

وبموجب تخفيف القيود المفروضة، سيتم فتح المتاجر والصالات والباحات الخارجية للحانات وصالونات تصفيف الشعر.

 

وأشاد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بتخفيف بلاده قيود الحجر الصحي جزئيا بدءا من الاثنين على اعتباره "خطوة مهمة" باتّجاه عودة الحياة إلى طبيعتها في البلد الذي كان في السابق الأكثر تضرراً جرّاء الوباء في أوروبا.

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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