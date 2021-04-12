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الصحة العالمية: جائحة كورونا في مرحلة حرجة

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بغداد - ياسين صفوان - قالت منظمة الصحة العالمية، اليوم الاثنين، إن جائحة كورونا في "مرحلة حرجة" والإصابات بالفيروس ترتفع باطراد.
ولفتت رئيسة الفريق التقني المعني بمكافحة الوباء في المنظمة ماريا فان خيركوف في مؤتمر صحافي إلى أنه يمكن السيطرة على الوباء في "بضعة أشهر" في حال اتخاذ الإجراءات السليمة.

وقالت: "نشهد حاليا مرحلة حرجة للوباء. إن مسار هذا الوباء في ازدياد مستمر. إنه يتنامى في شكل مطرد. ليس هذا الوضع الذي يجب أن نكون فيه بعد ستة عشر شهرا من بدء الجائحة، في حين أننا نملك سبلا فاعلة للسيطرة عليها".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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