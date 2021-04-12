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القبض على متَهمين بجرائم القتل وتعاطي المخدرات في ميسان

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بغداد - ياسين صفوان - اعلنت مديرية شرطة محافظة ميسان، اليوم الاثنين، عن القاء القبض على مطلوبين بجرائم القتل وتعاطي المواد المخدرة في ميسان.
وقالت المديرية في بيان حصلت الخليج 365 على نسخة منه، إن "مفارز قسم السيطرات والطرق الخارجية وبجهد استخباري من قبل جهاز الامن الوطني في ميسان واستخبارات قوى الامن الداخلي وخلال تدقيق أسماء المطلوبين في الحواسيب الأمنية، تمكنت من القاء القبض على متهم في سيطرة الشهيد (العقيد علي سلمان) بتهمة القتل العمد، المطلوب وفق المادة القانونية (٤٠٦ ق.ع)، كما تم القبض على متهم آخر بتعاطي المواد المخدرة والمؤثرات العقلية حسب المادة (٣٢) من قانون المخدرات".

وأشارت إلى أنه "تم إتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما أصولياً".
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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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