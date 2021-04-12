انت الان تتابع خبر الموقف المروري.. إليكم قائمة الشوارع المزدحمة في بغداد والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - تنشر الخليج 365، قائمة تبين الشوارع المزدحمة في العاصمة بغداد، خلال اليوم الاثنين.
الموقف المروري:
ازدحام من النسور الى جسر الحارثية.
سريع الشعلة مزدحم من شارع المطار باتجاه الكاضمية.
ساحة النسور بأتجاه تقاطع سيد الحليب مزدحم.
العرصات بأتجاه الناظمية متوقف السير تماماً.
تقاطع صلاح الدين مزدحم.
دخول العامرية من المطار مزدحم.
ازدحام من النسور الى جسر الحارثية.
سريع الشعلة مزدحم من شارع المطار باتجاه الكاضمية.