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الموقف المروري.. إليكم قائمة الشوارع المزدحمة في بغداد

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بغداد - ياسين صفوان - تنشر الخليج 365، قائمة تبين الشوارع المزدحمة في العاصمة بغداد، خلال اليوم الاثنين.
الموقف المروري:

ساحة النسور بأتجاه تقاطع سيد الحليب مزدحم.

العرصات بأتجاه الناظمية متوقف السير تماماً.

تقاطع صلاح الدين مزدحم.

دخول العامرية من المطار مزدحم.

ازدحام من النسور الى جسر الحارثية.


سريع الشعلة مزدحم من شارع المطار باتجاه الكاضمية.
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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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