ازدحام من النسور الى جسر الحارثية.

بغداد - ياسين صفوان - تنشر الخليج 365، قائمة تبين الشوارع المزدحمة في العاصمة بغداد، خلال اليوم الاثنين.

انت الان تتابع خبر الموقف المروري.. إليكم قائمة الشوارع المزدحمة في بغداد والان مع التفاصيل

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية