الاعرجي من طهران: البيان الإيراني بشأن 'دعم أمريكا لداعش' غير دقيق

وقال الاعرجي في بيان مقتضب ورد لـ الخليج 365، إن "ماورد في بيان سكرتير مجلس الامن القومي الايراني بدعم امريكا لتنظيم داعش الارهابي كلام غير دقيق".

وكانت وكالة الانباء الإيرانية الرسمية "إرنا" قد زعمت أن "الاعرجي وخلال لقاءه أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الايراني قال أن تنظيم داعش الإرهابي مرتبط بأمريكا".

