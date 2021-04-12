الجيش الإسرائيلي يصيب مهربا مشتبها به على الحدود المصرية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن الجيش الإسرائيلي إصابة مشتبه به خلال إحباط عملية تهريب على الحدود المصرية.

وقال أفيخاي أدرعي، المتحدث بلسان الجيش الإسرائيلي: "في أعقاب إحباط عملية تهريب على الحدود المصرية، رصدت قوة عسكرية سيارة أحد المهربين تتجه نحوهم بسرعة، ما حدا بالجنود إلى إطلاق النار على إطارات السيارة بهدف توقيفها".

وأضاف في بيان تلقته ”الخليج 365”: "نتيجة لذلك أصيب أحد المشتبه فيهم ويتلقى العلاج في المكان".

وأشار المتحدث العسكري الإسرائيلي إلى أن "الحادث قيد التحقيق".

ولم يدل أدرعي بمزيد من المعلومات حول هوية وجنسية المصاب.

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن في الأسابيع الأخيرة إحباط عدد من عمليات التهريب عبر الحدود المصرية-الإسرائيلية.