إسرائيل تطالب بمواصلة الضغط على إيران.. وأمريكا لا تمانع

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - شدد وزير الدفاع الإسرائيلي بيني جانتس على ضرورة مواصلة الضغط على إيران لعدم امتلاكها أسلحة نووية.

وقال جانتس، إنه "يجب مواصلة فرض العقوبات الاقتصادية على إيران"، مؤكدا أن الولايات المتحدة ملتزمة أكثر من أي وقت مضى بالحفاظ على التفوق النوعي لإسرائيل.



وأضاف جانتس ، خلال مرافقته وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن في قاعدة جوية عسكرية في جنوبي إسرائيل أنه هناك تفاهما كبيرا بين إسرائيل وأمريكا حول إيران.

وتابع القول:"يوجد تفاهم بين إسرائيل والولايات المتحدة حول القضايا المركزية الخاصة بالملف الإيراني وذلك رغم وجود خلاف بينهما في مسائل عدة تتعلق بهذا الملف".

وأشار إلى أنه أبلغ نظيره الأمريكي أن أي اتفاق مستقبلي للتعامل مع البرنامج النووي الإيراني يجب أن يكون أقوى من اتفاق 2015 دون أي "تواريخ انتهاء".

وأردف القول: "نعتقد أن الاتفاقية القديمة لم تكن اتفاقية جيدة بما فيه الكفاية، وأن هناك حاجة إلى مزيد من الضغط على إيران والتوصل إلى اتفاق دون تواريخ انتهاء الصلاحية وبقدرات رقابية أوسع وغير مقيدة".



ولفت إلى أن نظيره الأمريكي كان متقبلًا لتعليقاته، قائلا: "وجدنا أذنًا مفتوحة، وهناك تفاني أمريكي في التعاون، حتى لو لم نتفق بنسبة 100٪ في كل نقطة".

وردا على سؤال عما إذا كان أوستن أعرب عن أي غضب أو مخاوف بشأن الهجوم الإسرائيلي على منشأة نطنز النووية الإيرانية، قال "الجواب لا"، مضيفا :"نحن نعرف كيف نحافظ على تنسيقنا مع الأمريكيين".

واجتمع جانتس مع نظيره الأمريكي أمس واليوم الإثنين، وقال "لا يوجد شيء يمكن التفكير فيه ولم نناقشه."

وأعلنت إيران أن أضرارا طفيفة وقعت جراء انفجار منشأة نطنز الواقعة وسط البلاد.

وقال بهروز كمالوندي الناطق باسم الوكالة الإيرانية للطاقة الذرية إن "انفجارا صغيرا" وقع في مصنع نطنز الإيراني لتخصيب اليورانيوم.

وأضاف المتحدث قائلا في تسجيل مصور نشرته وكالة "تسنيم" الإيرانية: "وقع الحادث في مركز توزيع الكهرباء. وقع انفجار صغير. لحسن الحظ لم يصب أحد بجروح وبرأيي بالإمكان إصلاح القطاعات المتضررة سريعا".

ويأتي تصريح المسؤول الإيراني متراجعا عن ما أعلنت عنه منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، الأحد، من تعرض منشأة نطنز النووية لتخريب نتيجة عمل "إرهابي".

ونقل التلفزيون الرسمي عن علي أكبر صالحي رئيس الطاقة الذرية الإيرانية قوله الأحد إن الحادث الذي تعرضت له منشأة نطنز النووية كان نتيجة عمل إرهابي، وأن إيران تحتفظ بحقها في الرد على مرتكبي هذا العمل".

وفي وقت سابق، قالت إيران إن مشكلة في شبكة توزيع الطاقة الكهربائية بمنشأة نطنز لتخصيب اليورانيوم تسببت في حادث بالمنشأة.