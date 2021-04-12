مخابرات إيران تحاول تجنيد إسرائيليين عبر النساء

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشف الأمن الإسرائيلي النقاب عن محاولة المخابرات الإيرانية تجنيد إسرائيليين بالإغراء.

وقال جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك" في بيان تلقته ”الخليج 365” إنه كشف مع جهاز المخابرات "الموساد"، عن "أسلوب حاول عملاء المخابرات الإيرانية من خلاله إغراء الإسرائيليين بالسفر إلى دول مختلفة في الخارج لإيذائهم أو اختطافهم".

وأضاف: "تعتمد الطريقة على استخدام ملفات تعريف وهمية على الشبكات الاجتماعية والتواصل مع الإسرائيليين الذين لديهم اتصالات تجارية دولية ويسافرون إلى الخارج".

وكشف "الشاباك" عن طريقة عمل المخابرات الإيرانية.





وقال: "أنشأت عناصر إيرانية ملفات تعريف وهمية على منصة إنستغرام لنساء يبدو أنهن يشاركن في الأعمال والسياحة".

وأضاف: "أجرت هذه الملفات اتصالات مع مدنيين إسرائيليين، ونسقت لقاءات معهم في الخارج وحاولت جذبهم إلى لقاءات رومانسية أو تجارية".

وتابع: "يتم تنفيذ نشاط من هذا النوع في دول مختلفة لها صلات بإسرائيل والإسرائيليين، بما في ذلك دول عربية وتركيا ودول في القوقاز وأوروبا وأفريقيا".



وأشار "الشاباك" إلى أن "نمط العمل هذا معروف ويشبه ذلك الذي استخدمته إيران سابقًا ضد معارضي النظام في أوروبا".

وقال: "تستخدم إيران حاليًا أساليب مماثلة ضد المواطنين الإسرائيليين الساعين إلى تطوير علاقات تجارية مشروعة في البلدان والمناطق المذكورة أعلاه".

وحذر من أن "هناك قلقا حقيقيا من أن مثل هذه العمليات التي يقوم بها عملاء إيرانيون قد تؤدي إلى محاولات لإيذاء أو اختطاف إسرائيليين في البلدان التي ينشط فيها الإيرانيون".

ودعت الأجهزة الأمنية "الإسرائيليين الذين لديهم اتصالات تجارية خارجية إلى توخي الحذر والوعي فيما يتعلق بجهات الاتصال على وسائل التواصل الاجتماعي من ملفات تعريف غير معروفة وتجنب الاتصال بهم".