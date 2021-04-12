اشتية: الحكومة استكملت التحضيرات للانتخابات الفلسطينية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية استكمال ترتيبات الحكومة لإنجاح الانتخابات التشريعية الفلسطينية المقررة في 22 مايو/أيار المقبل.

وقال في كلمة في مستهل الاجتماع الأسبوعي للحكومة الفلسطينية برام الله "مع نهاية هذا الشهر سيتم الإعلان عن القوائم الانتخابية بصورتها النهائية".

وأضاف: "سنقوم كحكومة بكل ما هو ممكن لإنجاح هذه الانتخابات، وأهمها إعداد نحو 25 ألفا من الكوادر التعليمية والإدارية في الضفة الغربية والقطاع ومدينة القدس للإشراف على العملية الانتخابية، وسنوفر لها كل متطلبات إجرائها بيسر وسهولة".

وأعلن عن "خطة جاهزة للشرطة لحماية النظام العام والعملية الانتخابية".

ودعا اشتية "الهيئات الدولية لإرسال مندوبيها للرقابة على الانتخابات التي ستجري في مناخات من الحرية والشفافية والديمقراطية والتعددية السياسية".

وجاءت تصريحات اشتية قبل بدء فصائل منظمة التحرير الفلسطينية بحث مصير الانتخابات في ضوء غياب رد رسمي إسرائيلي على الالتزام بإجراء الانتخابات في القدس الشرقية.

ويعقب الانتخابات التشريعية انتخابات رئاسية في 31 يوليو/تموز المقبل.

وكانت 36 قائمة أعلنت ترشحها للانتخابات.

ويتكون المجلس التشريعي الفلسطيني من 132 مقعدا.

وكاتت آخر انتخابات تشريعية جرت في عام 2006.