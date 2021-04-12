منظمة الصحة العالمية: تلقيح 5.8 مليون طفل ضد شلل الأطفال في إثيوبيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 12 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

نفذت منظمة الصحة العالمية حملة تلقيح ضد شلل الأطفال في إثيوبيا، استهدفت خلالها تلقيح 5.8 مليون طفل خلال 4 أيام.



وذكرت بعثة منظمة الصحة العالمية في إثيوبيا، في بيان نشرته على موقعها، الإثنين، أنها نظمت حملة تطعيم لقاح شلل الأطفال دون سن الخامسة في إثيوبيا في مناطق مختارة عالية الخطورة باستخدام قطرتين من اللقاح الفموي الثنائي التكافؤ.

وأكدت أن الحملة التي استغرقت 4 أيام من منزل إلى منزل حققت أهدافها بنسبة 100%.

وأوضحت المنظمة أن الحملة شملت أكثر من 111 ألف طفل من أطفال اللاجئين، الذين تم تلقيحهم في مخيمات اللاجئين الموزعة بعدد من الأقاليم الإثيوبية، هي: إقليم عفار 4949، بني شنقول 12576، جامبيلا 65077، وإقليم الصومال الإثيوبي 28581.

وأشارت المنظمة إلى أن الحملة تمت في 36 منطقة و364 محلية في أقاليم بني شنقول جوموز، وغامبيلا، وعفار، والصومال الإثيوبي، وهراري، وشعوب جنوب إثيوبيا، وأوروميا، وأمهرة، بالإضافة إلى إدارة مدينة دري داوا.

وأضافت أن الحملة اختارت المناطق التي تشترك في الحدود مع البلدان المجاورة والمعرضة لخطر استيراد فيروس شلل الأطفال، إلى جانب مخيمات اللاجئين ومخيمات النازحين داخليًا والمناطق عالية الخطورة الأخرى.

وأكدت منظمة الصحة العالمية أن الحملة هدفت إلى تعزيز أنظمة التحصين الروتينية ومراقبة الشلل الرخو الحاد في جميع مجالات التنفيذ، لافتة إلى أنها قدمت الدعم الفني واللوجستي والمالي في التحضير للحملة وتنفيذها، وذلك من خلال نشرها حوالي 40 من موظفيها المركزيين والميدانيين لدعم الحملة.