الرئيس العراقي يوقع المرسوم الخاص بإجراء الانتخابات المبكرة في 10 أكتوبر المقبل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 12 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

وقع الرئيس العراقي برهم صالح، الإثنين، المرسوم الخاص بإجراء الانتخابات المبكرة في 10 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، مؤكدا أنها تخرج العراق من ترسبات الماضي.



وقال الرئيس العراقي خلال كلمة نشرتها وكالة الأنباء العراقية "واع"، إن "الانتخاباتِ المقبلةَ مهمةٌ ومفصلية وتأتي بعد حراكٍ شعبي يُطالب بالإصلاحِ وتصحيحِ المسارات، مشيرا إلى أن تأمين حقِّ العراقيينَ في اختيارِ ممثليهم بعيداً عن الضغوط والابتزاز وسرقةِ أصواتِهم، يمثلُ أولويةً قصوى للخروج من ترسباتِ وتراكمات المراحل السابقة.

وأضاف:" لتكن أصواتُنا الانتخابية حاسمةً وحازمة في تأكيدِ الانتقالِ بالعراق إلى مرحلةٍ يكون فيها اكثرَ تقدماً وعدلاً واستقراراً واستقلالاً"، لافتا إلى أن "مؤسساتِ الدولة المعنية مدعوة للإسراع في تحقيقِ متطلبات إجراءِ انتخاباتٍ نزيهة، وبما يزيل الهواجسَ والشكوكَ التي كانت سبباً رئيسياً في عزوفِ قطاعٍ ليس بالقليل من المواطنين عن الانتخاباتِ السابقة".

وتابع "لا بد من تهيئةِ المناخِ السياسي المطلوب لرفعِ المعاناة وتحقيقِ العدالة في اختيارِ سلطاتٍ تشريعية وتنفيذية قوية وقادرة على صيانةِ السيادةِ وحفظِ الدولة وهيبتها وترسيخِ العدالةِ بين المواطنين"، مؤكدا "ضرورةَ العملِ والتنسيقِ الفاعل والجاد بين الأمم المتحدة ومفوضية الانتخابات لتأمينِ الرقابةِ الأممية وضمانِ نزاهةِ العمليةِ الانتخابية بما يساهم في نجاحِها، وبما يضمن السيادةَ واحترامَ القرار المستقل للعراقيين".

ودعا الشعب العراقي للاستعداد للانتخاباتِ والمشاركةِ الجادةِ فيها والتعبيرِ عن الإرادة الحرة، فالانتخابات فرصة لتحقيقِ تطلعات الشعب النبيلة.

وأوضح أن "الانتخابات ستجري في ظروفٍ نُقدر حتماً مصاعبها، من جائحة كورونا والتحدي الأمني بمجابهةِ الإرهاب والخارجين عن القانون، إلا أننا نعوّلُ على همّةِ أجهزتِنا الأمنية ووعي شعبِنا بتحملِ المسؤوليةِ في حفظِ امنِ الانتخابات والناخبين".