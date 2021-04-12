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بريطانيا تبدأ تخفيف القيود المتعلقة بمكافحة وباء كورونا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 12 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

تستعد بريطانيا، اليوم الاثنين، البدء في تخفيف القيود المتعلقة بمكافحة تفشي وباء جزئياً باتجاه عودة الحياة إلى طبيعتها بعد حملة تطعيم ناجحة وإجراءات الإغلاق التي خفضت الوفيات بنسبة 95 في المائة والإصابات 90 بالمائة.

 

وبموجب تخفيف القيود المفروضة، سيتم فتح المتاجر والصالات والباحات الخارجية للحانات وصالونات تصفيف الشعر.

 

وأشاد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بتخفيف بلاده قيود الحجر الصحي جزئيا بدءا من الاثنين على اعتباره "خطوة مهمة" باتّجاه عودة الحياة إلى طبيعتها في البلد الذي كان في السابق الأكثر تضرراً جرّاء الوباء في أوروبا.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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