اشتية يعلن استكمال ترتيبات الحكومة لإنجاح الانتخابات التشريعية الفلسطينية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 12 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية استكمال ترتيبات الحكومة لإنجاح الانتخابات التشريعية الفلسطينية المقررة في 22 مايو/أيار المقبل.



وقال في كلمة في مستهل الاجتماع الأسبوعي للحكومة الفلسطينية برام الله "مع نهاية هذا الشهر سيتم الإعلان عن القوائم الانتخابية بصورتها النهائية".

وأضاف: "سنقوم كحكومة بكل ما هو ممكن لإنجاح هذه الانتخابات، وأهمها إعداد نحو 25 ألفا من الكوادر التعليمية والإدارية في الضفة الغربية والقطاع ومدينة القدس للإشراف على العملية الانتخابية وسنوفر لها كل متطلبات اجرائها بيسر وسهولة".

وأعلن عن "خطة جاهزة للشرطة لحماية النظام العام والعملية الانتخابية".

ودعا اشتية "الهيئات الدولية لإرسال مندوبيها للرقابة على الانتخابات التي ستجري في مناخات من الحرية والشفافية والديمقراطية والتعددية السياسية".

وجاءت تصريحات اشتية قبل بدء فصائل منظمة التحرير الفلسطينية بحث مصير الانتخابات في ضوء غياب رد رسمي إسرائيلي على الالتزام باجراء الانتخابات في القدس الشرقية.

ويعقب الانتخابات التشريعية انتخايات رئاسية في 31 يوليو/تموز المقبل.

وكانت 36 قائمة أعلنت ترشحها للانتخابات.

ويتكون المجلس التشريعي الفلسطيني من 132 مقعدا.

وكاتت آخر انتخابات تشريعية جرت في العام 2006.