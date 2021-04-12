السلطات الأمنية في العراق تعلن اعتقال 5 من إرهابيي داعش

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 12 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

أعلنت السلطات الأمنية في العراق، اليوم الإثنين، اعتقال 5 من إرهابيي داعش وتدمير كهوف يستخدمها التنظيم.



وقالت خلية الإعلام الأمني، في بيان إن مقاتلات الجيش قصفت مناطق سلسلة جبال حمرين، في عملية استهدفت كهوف تنظيم داعش الإرهابي.

وأوضحت أن العملية أسفرت عن "تدمير الكهوف والملاذات التي يتخذها مسلحو داعش أوكاراً لهم ضمن المنطقة المستهدفة".

وفي وقت لاحق من اليوم الإثنين، أعلن الناطق باسم القائد العام، اللواء يحيى رسول، القبض على خمسة إرهابيين من داعش، في عمليات نوعية بثلاث محافظات.

وقال رسول، في بيان، إنه "بحسب توجيهات القائد العام للقوات المسلحة، تواصل تشكيلات جهاز مُكافحة الإرهاب عملياتها التي تهدف لاقتلاع جذور الإرهاب والفكر المُتطرف في بلاد الرافدين".

وأضاف أن "أبطال جهاز مُكافحة الإرهاب تمكن من القاء القبض على 4 عناصر إرهابية في أقضية الخالدية - الفلوجة - الكرمة في محافظة الأنبار غرب البلاد".

وأشار رسول إلى أنه "تم إلقاء القبض على أحد الأهداف الإرهابية المطلوبة في جانب الكرخ من العاصمة بغداد".

وتتصاعد تهديدات تنظيم داعش وشن الهجمات منذ مطلع العام الماضي، بعد نحو أكثر من عامين على خسارة المدن التي احتلها في شمال وغربي العراق.

واتبع داعش عقب فقدان دولته المزعومة في العراق، أسلوب "الذئاب المنفردة"، بمهاجمة القطعات الأمنية على شكل مجاميع والانسحاب سريعاً نحو ملاذات وأوكار في المناطق الصحراوية وأطراف المدن.

وتستمر القوات العراقية بتعقب عناصر التنظيم من خلال حملات عسكرية عدة، تساندها قوات التحالف الدولي في توفير الدعم الجوي والتي أسفرت عن مقتل العشرات من داعش بينهم قيادات من الصف الأول.