شكرا لقرائتكم خبر عن نتنياهو: لا تهديد أخطر من إيران والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن اليوم (الإثنين) أنه لا يوجد تهديد في الشرق الأوسط أخطر من الذي يمثله النظام المتعصب في إيران، مؤكداً أن «طهران لم تتخل قط عن سعيها لامتلاك أسلحة نووية، لكننا لن نسمح لها بامتلاك قدرات نووية».

وقال نتنياهو في مؤتمر صحفي مع وزيرالدفاع الأمريكي إن سياستي كرئيس وزراء إسرائيل واضحة وهي لن أسمح لإيران بالحصول على السلاح النووي الذي ستستخدمه في تنفيذ تهديداتها بحرب تطهير عرقي لمحو إسرائيل، مشدداً على أن إسرائيل ستستمر في الدفاع عن نفسها ضد إرهاب إيران وعدوانها. فيما أكد وزير الدفاع الأمريكي حرص الولايات المتحدة على أمن إسرائيل ودعمها.

يذكر أن أوستن كان وصل أمس (الأحد) إلى إسرائيل في أول زيارة لمسؤول أمريكي رفيع المستوى، للبحث في عودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي الإيراني الذي تعارضه إسرائيل. وأتت تلك الزيارة بعد أيام فقط من إعلان واشنطن أنها عرضت أفكارا «جادة للغاية» بشأن إحياء الاتفاقية المتعثرة التي تعارضها إسرائيل بشدة.