شكرا لقرائتكم خبر عن إسبانيا: اعتقال 20 مهرباً للبشر والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أعلنت الشرطة الإسبانية اليوم (الإثنين) توقيف 20 شخصاً متورطين في تهريب مهاجرين على متن زوارق بين المغرب وإسبانيا، ضمن شبكة تُعتبر مسؤولة عن حادثة غرق في فبراير قضى فيه أربعة أشخاص. وقالت إن الشبكة تنقل ضحاياها وغالبيتهم مغربيات وقصّر إلى سبتة وهي جيب إسباني يقع على الساحل الشمالي للمغرب وعلى بعد بضعة كيلومترات من السواحل الجنوبية الإسبانية.

وذكرت الشرطة أنها أثناء العملية التي شارك فيها 150 شرطياً وعناصر من الشرطة الأوروبية «يوروبول» عُثر خلال عمليات تفتيش على خمس بنادق والكثير من الذخيرة وكذلك ثلاثة قوارب وأموال.

ويستقلّ هؤلاء المهاجرون قوارب تراوح قدرتها الاستيعابية بين 7 و10 أشخاص، للوصول إلى شبه الجزيرة الايبيرية مقابل 2500 يورو.