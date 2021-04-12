شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية البحريني يلتقي السفير السعودي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - التقى وزير الخارجية البحريني الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني اليوم (الإثنين) سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة البحرين الأمير سلطان بن أحمد بن عبدالعزيز.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الأخوية التاريخية الوثيقة التي تجمع بين البلدين، وسبل تعزيزها في مختلف المجالات خدمة للمصالح المشتركة، ونتائج اجتماع لجنة التنسيق السياسي التابعة لمجلس التنسيق السعودي - البحريني، التي عقدت في مملكة البحرين الأسبوع الماضي، إضافة إلى تطورات الأوضاع في المنطقة ومجالات التنسيق الثنائي المشترك تجاهها.