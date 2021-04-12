شكرا لقرائتكم خبر عن البحرين تعلن إنشاء قنصلية عامة في دبي والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عادي
12 أبريل 2021
17:17 مساء
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أصدر العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، الاثنين، المرسوم رقم (44) لسنة 2021 بإنشاء قنصلية عامة لمملكة البحرين في إمارة دبي.
وجاء في المرسوم بحسب ما نشرته وكالة الأنباء البحرينية الرسمية:
المادة الأولى
تُنشأ قنصلية عامة لمملكة البحرين في إمارة دبي لدى دولة الإمارات العربية المتحدة.
المادة الثانية
على وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم، ويُعمل به من تاريخ صدوره ، ويُنشر في الجريدة الرسمية.
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