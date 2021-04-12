شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل شخص وإصابة آخر بإطلاق نار في باريس والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - باريس - أ ف ب

قتل شخص وأصيب آخر بالرصاص، بعد ظهر الإثنين، في إطلاق النار أمام مستشفى هنري دونان في الدائرة السادسة عشرة من باريس، مع فرار مطلق النار على دراجة نارية.

وسُجل إطلاق عدة أعيرة أمام المستشفى. وتولى طاقم المستشفى الاهتمام بالمصابين إلا أن أحدهما توفي متأثراً بإصابته، بحسب ما أفاد مصدر في الشرطة.

وأوضحت فرق الإسعاف: «توفي شخص وأصيب آخر بجروح خطرة». ولم يعرف أي شيء حتى الآن عن ملابسات إطلاق النار أمام هذا المستشفى الخاص التابع للصليب الأحمر الفرنسي.

ويهتم هذا المستشفى بالمسنين ويستخدم راهناً كمركز للتقليح في إطار وباء «كوفيد-19».

قتل شخص وأصيب آخر بالرصاص، بعد ظهر الإثنين، في إطلاق النار أمام مستشفى هنري دونان في الدائرة السادسة عشرة من باريس، مع فرار مطلق النار على دراجة نارية.

وسُجل إطلاق عدة أعيرة أمام المستشفى. وتولى طاقم المستشفى الاهتمام بالمصابين إلا أن أحدهما توفي متأثراً بإصابته، بحسب ما أفاد مصدر في الشرطة.

وأوضحت فرق الإسعاف: «توفي شخص وأصيب آخر بجروح خطرة». ولم يعرف أي شيء حتى الآن عن ملابسات إطلاق النار أمام هذا المستشفى الخاص التابع للصليب الأحمر الفرنسي.

ويهتم هذا المستشفى بالمسنين ويستخدم راهناً كمركز للتقليح في إطار وباء «كوفيد-19».