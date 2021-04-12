شكرا لقرائتكم خبر عن انقلابيو ميانمار يوجهون تهمة جنائية جديدة للزعيمة سو تشي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رانجون - أ ف ب

وجّهت سلطات الانقلاب في ميانمار تهمة جنائية جديدة الاثنين للزعيمة المدنية أونغ سان سو تشي التي أطاح بها الجيش، وفق ما أفاد محاميها.

وقال مين مين سو، إنه "تم توجيه تهم (لسو تشي) في ست قضايا بالإجمال، خمس منها في نايبيداو وواحدة في رانجون"، مشيراً إلى أن التهمة الأخيرة وُجّهت بموجب قانون إدارة الكوارث الطبيعية في البلاد.

ولم تظهر الزعيمة في ميانمار الحائزة جائزة نوبل للسلام علناً منذ أن اعتقلت في الأول من شباط/فبراير بينما أطاح الجيش بحكومتها واستولى على السلطة.

وتندرج التهمة الأكثر جدية التي تواجهها سو تشي ضمن قانون الأسرار الرسمية في ميانمار.

وقال مين مين سو إن سو تشي، الموضوعة رهن الإقامة الجبرية في نايبيداو، بدت بصحة جيدة، لكن لم يتضح إن كانت على علم بالاضطرابات التي تشهدها ميانمار منذ شهرين.