شكرا لقرائتكم خبر عن «مبادلة» تبت قريباً في طرح «الإمارات للألمنيوم» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال خلدون خليفة المبارك، الرئيس التنفيذي لصندوق مبادلة، الاثنين إن صندوق الثروة التابع لحكومة أبوظبي استثمر مبالغ غير مسبوقة في 2020 مع التركيز على قطاعات النمو.

وقال في لقاء افتراضي نظمته «إنفستكورب»: «استثمرنا في 2020 أكثر مما فعلنا في أي عام سابق».

وأضاف المبارك: «ندرس خطوط أنابيب أرامكو، لكن لم نتخذ قرارا بعد.. وسنبت قريباً في طرح الإمارات العالمية للألمنيوم للاكتتاب العام». وأشار إلى أن «استثمارنا في الهند في 2020 يتجاوز مجمل استثماراتنا هناك في 19 عاماً سابقة، وحضورنا في الهند أقل مما يجب، وهذا سيتغير».

وتابع أن نشاط الشركة توقف بين ستة وثمانية أسابيع من مارس/آذار 2020 بفعل الجائحة، وأنها احتاجت وقتاً لفهم تداعياتها على مستوى الاقتصاد الكلي وعلى محفظة مبادلة.

وأوضح المبارك أنه يجب أن نبقي نصب أعيننا إمكانية حدوث تصحيح وتباطؤ عالمي مع إزالة إجراءات التحفيز، حيث إن من بين المخاطر التضخم وتفشي جائحة جديدة.

وأكد الرئيس التنفيذي لمبادلة، أن الخلاف بين الولايات المتحدة والصين له تداعياته، ويجب أن نوليه اهتمامنا، ومن المثير للاهتمام الاستثمار في البنية التحتية بالولايات المتحدة. (وكالات)