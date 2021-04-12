شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة الإعلام بالنواب توصى بسرعة إنشاء قصر ثقافة مدينة ادكو بالبحيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ناقشت لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الاثنين، برئاسة الدكتورة درية شرف الدين، رئيس اللجنة، طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد عبد الله زين الدين، بشأن عدم الوفاء بما تم الاتفاق عليه من إدراج وتوفير التمويل لإنشاء قصر ثقافة مدينة ادكو بمحافظة البحيرة.

وتحدث النائب محمد عبد الله زين الدين، مقدم طلب الإحاطة، طالبا تقديم إيضاحات عن ترتيب الأولويات في عملية إدراج المشروعات والنظر للمناطق المحرومة بنظرة مختلفة، حيث تم تخصيص أرض لبناء قصر ثقافة بمدينة ادكو منذ عام 1999، بقرار تخصيص رقم 839 لسنة 1999، بمساحة 1500 متر، باسم الهيئة العامة لقصور الثقافة، وكانت مدرجة في خطة الوزارة في عام 2012 وحتي الآن، لم يتم البناء، الأمر الذي يتطلب مساءلة كل المسئولين عن ذلك، لأن الأمر مرتبط بالأمن القومي المصري وترتيب الأولويات.

وأضاف، أن هذا المركز له ظروف خاصة، ولابد من تحصين هذه المناطق بنشر الفكر والتنوير والوعي من خلال التوسع في بيوت الثقافة والمراكز الثقافية، في ظل التوجه العام للدولة، ورئيس الجمهورية، لبناء الإنسان المصري، وهذا لن يتم إلا عبر البناء الثقافي من خلال تبني خطة لمواجهة الأفكار المتطرفة.

وطالب مقدم طلب الإحاطة، بإلزام وزارة الثقافة بالتنسيق مع وزارتى التخطيط والمالية، لبدء العمل في إنشاء قصر ثقافة مدينة ادكو، ليضم قاعة للمؤتمرات تكون واجهة حضارية أمام الزوار.

من جانبه، أكد ممثل هيئة قصور الثقافة، أن الهيئة ستستلم الأرض يوم 18 من شهر إبريل الجاري، لإنشاء قصر الثقافة عليه، مؤكدا أنه مدرج ضمن الأولويات.

وتوافقت اللجنة مع موضوع طلب الإحاطة وأهمية إنشاء قصر الثقافة، مؤكدا علي ضرورة الإسراع في استلام الأرض والتنفيذ.

كما تناقش اللجنة موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب بلال النحال، بشأن إزالة جزء كبير من قصر ثقافة المحمودية بمحافظة البحيرة جراء عملية التطوير لترعة المحمودية بمحافظة البحيرة.