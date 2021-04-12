شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب الصحفيين يعلن عن فتح حوار مع الحكومة لإعادة التعيينات بالمؤسسات القومية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال ضياء رشوان، نقيب الصحفيين، إنه سيقوم بفتح حوار مفتوح مع رئيس مجلس الوزراء، ووزير المالية، والهيئة الوطنية للصحافة، لإعادة فتح التعينات مرة آخرى بالمؤسسات الصحفية القومية، وفقا لقواعد محددة سيتم وضعها، ووفقا لجداول إعدادها وإرسالها للهيئة الوطنية للصحافة.

وأضاف ضياء رشوان فى تصريحات صحفية له، أنه سيكون هناك حوارا بناء أيضا مع الجهات الرسمية، لتسهيل عمل الصحفيين لتغطية كل الأحداث، مستطردا:"حق مندوبى الصحف فى الحصول على المعلومات بيسر".

ولفت ضياء رشوان، نقيب الصحفيين، الى أن أرض نادي الصحفيين بالإسكندرية حق انتفاع، وتراكمت الديون علينا حتى بلغت 49.5 مليون جنيه، موضحا أن النقابة قامت بدفع مليون و300 الف جنيه فقط حتى الآن، وأن محافظ الإسكندرية تلقى توجيهاً من مجلس الوزراء بتحفيض الديون للنقابات بنسبة 50٪؜، وتم تفعيل ذلك بالفعل، متابعا:" وبالتالي تم إنقاذ الأرض ومتبقي علينا 19 مليون جنيه، ولكن لابد أيضا من الاستفادة من هذه الأرض كمشروع نادي بحري للصحفيين مع ضخ عائد شهري لا يقل عن 200 ألف جنيه، لسداد حق الانتفاع على الأقل، وإلا أن يكون لا داعي من وجود الأرض بالأساس".

واستطرد: "سنقوم بمشاركة إحدى الشركات الخاصة والمتخصصة مع إحدى الجهات الرئيسية في الدولة وستكون المحافظة شريكا معنا بحيث تكون غطاء قانوني كبير، بإنشاء هذا النادي مع تمتع الصحفيين بمميزات عينية وخصومات تصل لنسبة كبيرة".

وذكر ضياء رشوان، نقيب الصحفيين، أن النقابة تتكبد شهريا من 90 لـ 250 ألف جنيه فواتير شهرية للكهرباء، لذا كان لابد من التفكير في عمل محطة طاقة شمسية، فوق مبنى النقابة، وأن وزيرة البيئة وافقت على تمويل محطة الطاقة الشمسية بالكامل، دون أن تتحمل النقابة أية مبالغ، باعتبار أنها ستُساهم في الحفاظ على البيئة، وأنه في غضون فترة قصيرة، سيتم إنشاء المحطة بالكامل، وستكون على ارتفاع 8 أمتار من الدور الثامن للنقابة، ولن تؤثر على مطعم النقابة، موضحا أن المحطة تبلغ تكلفتها 5.8 مليون جنيه.