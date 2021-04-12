مصرع عامل ونجله بسبب "موقد تدفئة" في الشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية – فاطمة الديب:

لقي عامل ونجله، مصرعهما، اليوم الاثنين؛ إثر تعرضهما للاختناق جراء نقص الأكسجين بسبب موقد تدفئة كان في غرفة نومهما بإحدى القرى التابعة لمركز بلبيس بالشرقية.

كان اللواء إبراهيم عبدالغفار، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من اللواء دكتور أيمن مطر، حكمدار الجنوب والعاشر من رمضان، يفيد بورود إشارة من مستشفى بلبيس المركزي، بوصول كلٍ من: "ر.م.ب" 57 عامًا، عامل، ونجله "ا" 28 عامًا، مُقيمان بإحدى القرى التابعة لدائرة مركز شرطة بلبيس، جثتين هامدتين.

تبين من التحريات الأولية حدوث الوفاة نتيجة تركهما موقد غاز وماكينة كهرباء مشتعلين داخل غرفة نومهما بمزرعة، وأن الوفاة حدثت جراء نقص الأكسجين واستنشاقهما غاز ثاني أكسيد الكربون، فيما تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وبالعرض على النيابة العامة قررت بانتداب مفتش الصحة لتوقيع الكشف الطبي على الجثتين لبيان سبب الوفاة، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.