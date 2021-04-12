بعد الحكم بحبسه.. قرار قضائي جديد بشأن إبراهيم حسن وحادث كورنيش الإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية – محمد عامر:

قررت محكمة جنح مستأنف الرمل أول بالإسكندرية، اليوم الاثنين، بانقضاء الدعوى الجنائية ضد إبراهيم حسن، مدير الكرة بنادي الاتحاد السكندري، في واقعة كورنيش الإسكندرية، وذلك بالتصالح بين الطرفين.

كانت المحكمة قضت بحبس الكابتن إبراهيم حسن، عامين مع الشغل وكفالة 10 آلاف جنيه، وذلك بتهمة السير عكس الاتجاه والإتلاف والإصابة الخطأ على خلفية حادث التصادم بكورنيش الإسكندرية.

كان الكابتن إبراهيم حسن، لاعب منتخب مصر والنادي الأهلي السابق، تعرض، في 10 ديسمبر الماضي، لحادث تصادم مروري بمنطقة لوران بكورنيش الإسكندرية.

وتبين من التحريات قطع اللاعب طريق الكورنيش بسيارته بطريقة مفاجئة، واصطدامه بأخرى، ما أسفر عن إصابته وقائد السيارة الثانية وتلفيات بالسيارتين وتعطل حركة المرور.

ووجّهت النيابة لمدير الكرة بنادي الاتحاد السكندري في القضية التي حملت رقم 16139 لسنة 2020 جنح قسم شرطة أول الرمل تهمة السير عكس الطريق وإصابة خطأ وإتلاف وقررت إخلاء سبيله بكفالة مالية قدرها 20 ألف جنيه، مع بقائه على ذمة التحقيق.

وأصدرت نيابة الرمل أول بالإسكندرية، قرارًا بإحالة الكابتن إبراهيم حسن إلى المحاكمة، وحددت جلسة اليوم لنظر القضية، لتصدر المحكمة حكمها المتقدم.