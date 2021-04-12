أسعار الدولار مقابل الجنيه تتراجع في بنكين بنهاية تعاملات اليوم الاثنين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيرين صلاح:

تراجع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنكي كريدي أجريكول ومصرف أبوظبي الإسلامي، مقارنة بأسعار أمس، بينما استقر السعر 9 بنوك أخرى.

وتراجع سعر الدولار قرشين في مصرف أبوظبي الإسلامي إلى 15.65 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.

وهبط سعر الدولار قرشين في بنك كريدي أجريكول إلى 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في بنوك الأهلي المصري، ومصر، والإسكندرية عند 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع.

وبقي سعر العملة الأمريكية ثابتا في بنك القاهرة عند 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع.

وظل سعر الدولار ثابتا في بنوك العربي الإفريقي، والبركة، وقناة السويس، والتجاري الدولي، والتعمير والإسكان عند 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.