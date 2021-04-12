ميليشيا الحوثي تعلن استهداف السعودية بـ”صاروخ بالستي و17 مسيرة”

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 12 أبريل 2021 04:11 مساءً - منذ 11 دقيقة

آخر تحديث: 12 - أبريل - 2021 5:01 مساءً

أعلنت جماعة الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران عن استهداف مصافي شركة أرامكو ومواقع عسكرية حساسة في مدن سعودية مختلفة بـ 17 طائرة مسيرة وصاروخ باليستي.

وأكدت الجماعة المتمردة في بيان أن العملية الهجومية في العمق السعودي حققت أهدافها، وقال العميد يحيى سريع المتحدث باسم قوات الحوثي إن العملية استمرت منذ مساء الأحد حتى فجر الاثنين.

ووفقا لبيان الحوثي، فإن العملية استهدفت مصافي أرامكو في جدة والجبيل، إضافة إلى مواقع عسكرية حساسة في مدينتي خميس مشيط وجيزان القريبتين من الحدود اليمنية.

وأكد التحالف العربي الذي تقوده السعودية اعتراض وتدمير 6 طائرات مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون باتجاه المملكة، الأحد، وفقا لما نقلته القناة الإخبارية الرسمية.

وأشار التحالف إلى أن “المحاولات الحوثية العدائية ممنهجة ومتعمدة لاستهداف المدنيين”، وأنهم يتخذون “الإجراءات اللازمة لحماية المدنيين بما يتوافق مع القانون الدولي”.

وباتت منطقة خميس مشيط، الواقعة جنوب المملكة، هدفا متكررا لهجمات المليشيات الحوثية.

وكان العميد يحيى السريع، أعلن، الأحد، في تغريدة على تويتر، أن قوات الحوثي “استهدفت مرابض الطائرات الحربية في مطار جيزان وقاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط صباح اليوم الأحد، بطائرتين قاصف 2k”.

وفي الشهر الماضي، عرضت السعودية على الحوثيين خطة لوقف إطلاق النار على مستوى البلاد، وإعادة فتح خطوط جوية وبحرية بعد تزايد الهجمات الحوثية على الأراضي السعودية.

وتتضمن المبادرة التي أعلنها وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، إعادة فتح مطار صنعاء، والسماح باستيراد الوقود والمواد الغذائية عبر ميناء الحُديدة، وكلاهما تحت سيطرة الحوثيين المتحالفين مع إيران.